Oud-voorzitter raad van bestuur VRT: "Voorzitter Van den Brande had andere leden rapport over conflict moeten tonen"

"Maar dat rapport ging over meer, ging over de interne relaties binnen het directiecomité, dus waarschijnlijk ook over de andere persoon in kwestie. Op dat moment is het totaal niet logisch dat de leden van de raad van bestuur geen inkijkrecht in dat rapport hebben gekregen." Die leden zouden dat inkijkrecht moeten eisen, vindt Peeters, omdat het over meer ging dan de figuur van Paul Lembrechts.