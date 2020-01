Waarom je van stress ook echt grijs haar krijgt

Wetenschappers aan Harvard University (VS) en de universiteit van São Paulo (Brazilië) wilden weten op welke manier stress een invloed heeft op de kleur van de vacht van muizen. Daarvoor voerden ze meerdere experimenten uit waarbij ze muizen onderwierpen aan langdurige stress. De diertjes werden vier uur per dag fysiek vastgezet, meerdere dagen na elkaar, van maandag tot vrijdag. Of ze werden blootgesteld aan een combinatie van een vochtige bodembedekking in hun kooi, lichtflitsen en het optillen van hun kooi.

In eerste instantie probeerden de onderzoekers te peilen of stress een aanval van het afweersysteem in gang zette op de melanocyten, de cellen die het kleurpigment aanmaken. Maar dat werd uitgesloten toen bleek dat muizen zonder een werkend afweersysteem ook nog grijs werden na blootstelling aan stress. Vervolgens dachten ze aan cortisol, een hormoon dat ons lichaam aanmaakt in een reactie op stress. Maar ook dat was niet het antwoord: muizen zonder cortisol kregen nog altijd grijs haar.

Uiteindelijk vonden de wetenschappers de schuldige: het zogenoemde sympathetic nervous system, het sympathische zenuwstelsel. Dat is een netwerk van zenuwen dat verbinding maakt tussen de hersenen en het lichaam en actief wordt wanneer we in actie moeten komen bij gevaarlijke (lees: stresserende) situaties. Het bereidt ons voor om ofwel te vechten of te vluchten, het beroemde fight-or-flight-principe.