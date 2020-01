Werken in het Vinne in Zoutleeuw, het grootste natuurlijke meer in Vlaanderen, worden stilgelegd

De werken in het Vinne zijn al een tijd bezig. Het gaat ook om heel grote werken. Eerst moest het natuurlijke meer worden leeggepompt. Daarna moesten de vissen worden weggehaald. Nu zou de bodem worden schoongemaakt. Maar dat lukt voorlopig dus niet.

Broedseizoen

"De bodem is nog zo nat, dat de aannemer niet kan werken", zegt gedeputeerde An Schevenels van Vlaams-Brabant. "We hebben noodgedwongen de werken moeten stopzetten. En die kunnen pas hervat worden als de bodem droog genoeg is. Maar het is ook nodig dat het broedseizoen eerst voorbij is. Vooral dat laatste is voor ons een belangrijk element."

Het is wel de bedoeling dat de werken eind volgend jaar klaar zijn en dat er dan opnieuw vissen zwemmen in het Vinne.