"Winnie Mandela was zoveel meer dan Nelson Mandela's vrouw"

"Dear Winnie" is een muzikale theatervoorstelling in de KVS in Brussel over de strijd van Winnie Mandela tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika. De acteurs zijn Afrikaanse vrouwen, met negen zijn ze en één man, een blanke man. Het stuk is geen feitenrelaas van Winnie Mandela's leven, maar het probeert een beeld te brengen van de vechter die ze was. "Het is dankzij dit theaterstuk dat ik begreep wie Winnie Mandela echt was, ze was zoveel meer dan Nelson Mandela's vrouw", zegt zangeres en actrice Tutu Puoane.