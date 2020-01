Zwarte "rotsscherven" blijken hersenen die ontploft en verglaasd zijn door uitbarsting Vesuvius in 79 n.C.

Een team onder leiding van Petrone, een forensisch antropoloog aan de Universitá di Napoli Federico II, stelde vast dat het glasachtige materiaal eiwitten en vetzuren bevatte van haar en hersenweefsel. Het hersenweefsel was verglaasd, een proces waarbij weefsel bij hoge temperaturen verbrand wordt en glas wordt.

Uit onderzoek van het verbrande hout waarop de stoffelijke resten gevonden werden, bleek dat de maximum temperatuur 520 graden Celsius moet geweest zijn.

"Dat doet veronderstellen dat extreme stralingswarmte in staat was lichaamsvet te doen ontbranden en zacht weefsel te laten verdampen", zo zeggen de onderzoekers.

De flits van extreme hitte werd gevolgd door een snelle daling van de temperatuur, een fenomeen waarover weinig geweten is maar dat geholpen heeft om het hersenmateriaal te verglazen.

"Het is de eerste keer dat verglaasde overblijfselen van menselijke hersenen gevonden zijn die het gevolg zijn van hitte geproduceerd door een uitbarsting", zo zeiden de beheerders van de archeologische site, die de ontdekking 'sensationeel' noemden. Archeologen vinden zelden menselijk hersenmateriaal terug, en als dat wel het geval is, is het meestal zeepachtig van consistentie.

In de borstbeenderen van het slachtoffer werd overigens ook nog een gestolde sponzige massa aangetroffen. Volgens de onderzoekers is dat eveneens een unicum voor een archeologische site en valt het te vergelijken met wat er gebeurd is met slachtoffers van recentere historische gebeurtenissen zoals de bombardementen met brand- en brisantbommen op Dresden en Hamburg in de Tweede Wereldoorlog.