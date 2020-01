1 jaar Félix Tshisekedi in Congo: de president die in een keurslijf regeert

Het is geen wonder dat Tshisekedi vanaf dag één steun ging zoeken in het buitenland, ver weg van de wurggreep van de binnenlandse politiek. Daar kreeg hij ook meer gehoor dan zijn voorganger. Na 18 jaar Kabila en zijn stugge communicatie, kwam Tshisekedi, hoe onervaren hij ook was, als een verfrissing over, als een man met wie er misschien beter te onderhandelen viel. Akkoord, de man heeft nog een aantal trekjes van het cheffendom. De enorme delegaties die hij meeneemt op zijn reizen zijn op zijn minst exuberant te noemen. Maar dat past ook allemaal in de PR-operatie. Tshisekedi wil het imago van zijn land oppoetsen.

Het eerste bezoek van de nieuwe staatsman aan België in september vorig jaar, was een belangrijke test voor de relatie tussen Congo en België, die op een zeer laag pitje stond. Ja, er waren betogers die protesteerden tegen de verkiezingsuitslag. Ja, je kunt niet zeggen dat de duizenden juichende aanhangers van de diaspora op de Heizel de hele Congolese bevolking vertegenwoordigden. Maar de politieke gesprekken verliepen voorzichtig positief. De Belgische - ontslagnemende - regering gaf Tshisekedi het voordeel van de twijfel. Een paar maanden later werden de diplomatieke banden aangehaald. Volgende maand gaat premier Wilmèz officieel het consulaat-generaal in Lubumbashi heropenen. Dat was enkele jaren geleden ondenkbaar.