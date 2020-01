10 jaar geleden: "Toon toch enig respect en trek je broek op!"

Maar het succes smaakte niet alleen zoet, omdat Platts nummer veelvuldig door diverse artiesten gekopieerd werd. Er doken bovendien gadgets op met verwijzingen naar "Pants on the ground". Tot groot ongenoegen van Platt: "Ik besef dat dit helemaal geen nieuw lied is, want ik zing het al 5 jaar. Maar nu is het zover gekomen dat iedereen mijn werk steelt. Is er misschien een tekstschrijver die me kan helpen dit te regelen? Want voor mij is "Pants on the ground" meer dan zomaar een liedje. Het is het antwoord op een van mijn frustraties. Nee, ik moet iemand die de wet kent vinden, waardoor de oorspronkelijke bedoeling van het lied niet verloren zal gaan. En het meer doet dan alleen maar mensen entertainen." (Fox News, januari 2010)