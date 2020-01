75 jaar geleden: de bevrijding van Auschwitz, het grootste concentratiekamp uit WOII

In het najaar van 1944 waren de SS'ers al begonnen met de evacuatie van het concentratiekampcomplex. Meer en meer gevangenen werden van Auschwitz overgebracht naar andere concentratie- of werkkampen in het Duitse Rijk. Degenen die nog arbeidsgeschikt waren, werden in Buchenwald, Gross-Rosen, Mauthausen, Dora of Ravensbrück als slavenarbeiders ingezet. Daar werd deze goedkope arbeid tot de dood toe gebruikt om de oorlogsinspanning en de wapenindustrie te ondersteunen.

Bovendien werden in die periode steeds minder mensen vanuit Hongarije en Polen nog naar Auschwitz gedeporteerd. De bevolking in Auschwitz en de nevenkampen daalde van meer dan 105.000 geregistreerde gevangenen in augustus 1944 tot 66.000 in januari 1945, terwijl de vergassingen afnamen van 10.000 tot 1.000 per dag.