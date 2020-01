Aalsterse carnavalsgroepen hergebruiken omstreden joodse figuren

Over een kleine maand is het Aalst Carnaval. Ook dit jaar zullen er joodse figuren opduiken in de stoet. Vorig jaar zorgden joodse karikaturen met haakneuzen, pijpenkrullen en zakken geld voor veel kritiek. Ze werden als kwetsend en racistisch beschouwd. Na protest, ook vanuit Unesco, liet stad Aalst zich zélf van de Unesco-lijst voor werelderfgoed schrappen.

Extra karikaturen

Enkele vaste carnavalsgroepen gaan dit jaar joodse figuren op hun wagen zetten. Eén groep gaat zelfs de poppen hergebruiken die vorig jaar voor een internationale golf van protest zorgden. Het ging om joodse karikaturen met haakneuzen, pijpenkrullen en zakken geld. De figuren werden als kwetsend en racistisch beschouwd, en riepen ook herinneringen op aan de beelden die het nazi-regime gebruikte. Aalst liet zich zelf van de Unesco-lijst voor werelderfgoed schrappen uit onvrede met het protest.

Een groep voert die poppen dit jaar opnieuw op, en ze gaat op dezelfde wagen ook karikaturen van onder meer zwarten, Aziaten, Duitsers en homoseksuelen zetten. Ze willen zo kritiek geven op de censuur. Ook bij de andere groepen die joodse figuren gebruiken wordt dat de belangrijkste insteek.

Losse groepen?

De losse carnavalsgroepen durven vaak nog verder te gaan. Het is nog koffiedik kijken hoe zij zich zullen verkleden, maar de joodse pruiken en attributen verkopen in de carnavalswinkels alvast als zoete broodjes.