"Trage wegen"-activist krijgt 1,6 miljoen euro van stad Aarschot als hij stopt met actievoeren

"Die overeenkomst geldt voor alle dwangsommen die van 2015 tot eind 2019 zijn opgelegd", vertelt Marc Boes die advocaat is voor de stad Aarschot. "In totaal waren de dwangsommen al opgelopen tot een bedrag van 4.700.000 euro. De stad geeft Marc Van Damme het bedrag van 1,65 miljoen euro om die procedures te stoppen. Intussen heeft de stad niet stilgezeten en zijn de meeste wegen in orde gebracht. De stad krijgt nu nog zes maanden om ook de overblijvende wegen in orde te brengen. Dat zal ook in overleg gebeuren met Marc Van Damme. We hopen dat hiermee de zaak kan afgesloten worden", aldus nog advocaat Marc Boes.

Waardevol patrimonium

De stad zal de komende zes maanden dus heel wat werk moeten verzetten, en daar is het Van Damme vooral om te doen. "De grond van de zaak is dat Aarschot, net als andere gemeenten, een waardevol patrimonium heeft aan kleine aardewegen die kwetsbaar zijn. Wettelijk gezien moeten die onderhouden worden, maar ze verwaarlozen dat. Het is een dwangsom die de stad nu krijgt, dat hebben ze aan zichzelf toebedeeld." Het geld dat Van Damme krijgt wil hij investeren in leefmilieu.