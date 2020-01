Els Ampe, kandidaat-voorzitter bij de Open VLD, journalist Walter Zinzen en columnist Noël Slangen hebben het in "De afspraak op vrijdag" over de kandidatuur van Ampe voor het voorzitterschap van de Open Vld, over de unitarisme-uitspraak van Georges-Louis Bouchez en over het ontslag van de CEO van de VRT, Paul Lembrechts. Beluister hieronder de podcast.