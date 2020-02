Allemaal Amerikaan: oog in oog met Sarah Gordon Goddard

Sarah Gordon Goddard is 30 jaar. Ze woont en werkt in Richmond, Virginia. Goddard is actief in de digitale reclamewereld. Haar échte passie is het verhandelen van antiek. Ze noemt zichzelf een millennial antiekhandelaar.

Sarah is een typische Zuidelijke jonge vrouw. Ze is gek op het Zuiden, de geschiedenis, haar grote familie. Met haar 40 neven en nichten viert ze verjaardagen, gaat ze naar basketwedstrijden, en gaat ze op vakantie. Ze geeft graag feestjes voor onbekenden. Nieuwe mensen leren kennen, is haar ding.

Richmond was de oude hoofdstad van de Geconfedereerde Staten van Amerika. Er staat zelfs nog een alternatief Witte Huis in het centrum, uit de tijd van president Jefferson Davis tijdens de Burgeroorlog. Richmond was ooit de bakermat van de bloeiende tabaksteelt in de VS.

Sarah Gordon (dubbele voornaam) is erg christelijk, gaat bijna elke zondag naar de kerk. "I couldn't live without the Lord", zegt ze. Politiek zou ze nooit voor een kandidaat kunnen of willen stemmen die voor het recht op abortus is, zegt ze. Religie is voor haar een breekpunt. Haar vriend moést ook een christelijke jongen zijn, en groot, zoals vele jonge mannen in het Zuiden.



Ooit woonde en studeerde ze in New York, maar na haar afstuderen kreeg ze snel heimwee en kwam ze prompt terug naar Richmond. Dit is haar plek: de koloniale architectuur, de rust, de mensen, en haar hondje Petey, de pitbull.

Oog in oog met Sarah Gordon Goddard.