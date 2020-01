Amerikaanse invoertaks doet verkoop Bordeaux-wijnen kelderen

De taks van 25 procent werd door de Amerikaanse regering ingevoerd in oktober, na een conflict met Frankrijk over de vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. Sinds de invoering van de importtaks kelderde de verkoop met bijna de helft in omzet.

De cijfers die nu bekend zijn gemaakt, dateren van november. Maar de producenten van Bordeaux-wijnen zeggen dat ook in december en januari dezelfde dramatische verkoopcijfers zullen kennen. En daarom vragen ze de Franse regering om hulp. De taks geldt voor niet-bruisende wijnen, met een alcoholpercentage van onder de 14 graden. De export daarvan vanuit Frankrijk naar de VS was in 2018 goed voor een miljard euro, waarvan 298 miljoen euro voor Bordeaux-wijnen.