Audi Vorst schrapt 145 interimcontracten omdat batterijleverancier niet kan volgen

De woordvoerder van Audi Vorst laat weten dat er voor de bouw van de elektrische e-tron en samengewerkt wordt met meer dan 300 leveranciers, hetgeen complex is en soms leidt tot onverwachte situaties.

De productie had dit jaar moeten stijgen ten opzichte van vorig jaar, en de directie had daarop geanticipeerd met het personeelsbestand. Maar omdat de productie niet opgevoerd wordt, is dat extra personeel voorlopig niet nodig.