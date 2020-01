In enkele minuten uitgelegd: Auschwitz als symbool voor de gruwel van de nazi's 

Op 27 januari is het exact 75 jaar geleden dat het sovjetleger het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz bevrijd heeft. In minder dan 4 jaar tijd worden 1,1 miljoen mannen, vrouwen en kinderen vermoord door de nazi's. Buitenland-verslaggever Marijn Trio legt in vier minuten uit wat er zich afspeelde achter de muren van het dodelijkste concentratiekamp. (Waarschuwing: sommige archiefbeelden zijn schokkend.)