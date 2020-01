China neemt drastische maatregelen tegen coronavirus, België verhoogt waakzaamheid

Het aantal besmettingen is met bijna 200 patiënten gestegen tot meer dan 800 en er zijn nu al zeker 26 mensen overleden. De meeste mensen zijn vooralsnog besmet geraakt in de provincie Hubei, waarvan de miljoenenstad Wuhan de hoofdstad is. Daar dook het virus voor het eerst op, maar er zijn nu ook -zij het meer bescheiden- besmettingen vastgesteld in de meeste delen van China. Intussen zijn verregaande maatregelen genomen om het virus in te dijken.

Ons ministerie van Buitenlandse Zaken raadt niet-essentiële reizen naar de provincie Hubei af. Reizen in de rest van China kan wel. Nog volgens Buitenlandse Zaken verblijven er elf Belgen in de getroffen regio Hubei, waarvan twee in Wuhan. De Belgische ambassade heeft al die mensen een e-mail gestuurd met waarschuwingen en tips. In het bijzonder ontraadt Buitenlandse Zaken het bezoeken van dierenmarkten, het eten van rauw vlees en contact met zieke mensen, en BZ raadt ook aan om het contact met levende en dode dieren te vermijden.