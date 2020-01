Chinese leeuwendansen of wegdromen met Panamarenko? Dit heeft het weekend voor u in petto

We blijven nog even in Antwerpen. In Berchem bij Campo en Campo is sinds dit weekend een hommage aan Panamarenko te zien. Die tentoonstelling was bedoeld als verjaardagstentoonstelling, maar Panamarenko heeft z’n 80e verjaardag helaas niet gehaald.

De kunstenaar is niet meer, de kunstwerken blijven leven. Er zijn niet alleen installaties, maar ook prachtige tekeningen te zien. Opgelet: er zijn twee prijzen, het is een paar euro duurder in het weekend. Maar zet het toch maar in de agenda, de expo loopt nog tot 22 maart.