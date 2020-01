Hoe zou het zijn met kat Choupette, één jaar na de dood van baasje Karl Lagerfeld die haar fortuin naliet?

Toen Lagerfeld in februari vorig jaar overleed, werd Choupette niet aan haar lot overgelaten. De modeontwerper had een fortuin van zo'n 200 miljoen dollar. Een significant deel daarvan liet Lagerfeld na aan zijn kat. Nou ja, een dier kan natuurlijk niet rechtstreeks erven. Het geld is daarom voor een groot deel naar de "hofhouding" van Choupette gegaan.

"Choupette heeft twee nanny's die een hele dag ter beschikking staan. Ze heeft daarnaast ook een kok, een bodyguard, een dokter die 24/7 klaarstaat en een eigen agent die jobjes voor haar regelt", weet redactrice Babette Moonen van het Radio 1-programma "Nieuwe Feiten". "Choupette is in goede doen en omringd door liefde", vertelt ook een woordvoerder aan The New York Times.

Maar dus: ook een agent voor Choupette. "De kat is namelijk niet aan het rentenieren. Nee nee: Choupette werkt wel degelijk en levert geld op", vertelt redactrice Babette Moonen. Al van voor het overlijden van baasje Karl Lagerfeld heeft de kat een eigen make-uplijn bij Chanel, met saffierblauwe oogschaduw. Er is ook een handtassenlijn en een boek over Choupette. Daarnaast heeft de kat een webshop én een Instagram-account. Met andere woorden: tijd om te blijven rouwen om haar baasje, heeft Choupette kennelijk niet.