Vooralsnog géén besmettingen met het coronavirus bij ons, virus via Frankrijk wel in Europa opgedoken

Afgelopen nacht was er in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel een patiënt opgenomen die mogelijk besmet was met het coronavirus. De man bood zich aan met symptomen die dezelfde waren als die van het coronavirus. Hij was kortademig, moest hoesten en had koorts. Alle voorzorgsmaatregelen werden genomen, maar uit de test blijkt nu dat de patiënt niet besmet is.

"Vals alarm. Het was gewoon griep, verder eigenlijk niets aan de hand dus", zegt viroloog Marc Van Ranst. "Nu er een geval is in Parijs denken mensen dat het gevaarlijker is. Dat is natuurlijk niet zo. Mensen die in isolatie zitten, daar moeten we ons geen zorgen over maken, die zullen niemand meer besmetten. Waar ik mij een beetje zorgen over maak, zijn diegenen waar we het niet van ontdekken. Die zullen er ongetwijfeld zijn, maar momenteel is het geen groot probleem."