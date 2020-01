Columnist Noël Slangen: "Gwendolyn Rutten (Open VLD) is politiek dood, maar dat heeft ze zelf nog niet door"

Els Ampe is kandidaat-voorzitter voor Open VLD. Zij hoopt volgend jaar als partijvoorzitter de nieuwjaarstoespraak te kunnen houden. "Gwendolyn Rutten heeft heel hard gewerkt en ze heeft een aantal van de partijleden op één lijn kunnen krijgen gedurende een lange periode. We zijn gestart met veel ruzie in de partij en daar heeft zij een lijn in gebracht", zegt Ampe.

"Maar ergens onderweg, en zeker de laatste maanden, is ze het contact met de basis verloren. Ik was vandaag in Gent bij leden van Open VLD en zij voelen zich wat in de steek gelaten. Ze hebben het gevoel dat de top van de partij, en dan gaat het veel breder dan alleen de voorzitter, niet meer luistert."