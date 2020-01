Expert Wim Distelmans: "Dit euthanasieproces had er nooit mogen komen, volgens mij is familie van Tine onder druk gezet"

Na de zesde dag van het euthanasieproces in Gent heeft Wim Distelmans, de voorzitter van de evaluatiecommissie euthanasie, zeer duidelijk zijn ongenoegen laten blijken over dit proces. Distelmans werd gisteren zelf opgeroepen als getuige. "Ik ben erg kwaad omdat ik me probeer in te beelden hoe die artsen zich nu moeten voelen", aldus Distelmans. "Ook voor de familie van Tine Nys moet dit afschuwelijk zijn. Ik vraag me af wie of wat hen zover heeft gedreven om dit tot een proces te laten komen. In sommige religieuze kringen zou men dat misschien barmhartigheid noemen."