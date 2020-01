Wat moeten we nu onthouden van die eerste bewogen week op het euthanasieproces? 

De zaal zat de voorbije dagen trouwens afgeladen vol. En het waren niet alleen vrienden en familieleden van de verschillende procespartijen of "assisentoeristen" die het na de Eén-televisieserie "De twaalf" toch ook eens in het echt wilden zien. De voorbije dagen namen ook verschillende experten plaats op de publieksbanken en tijdens de pauzes weerklonken er ontzettend verschillende geluiden. Van "dit proces is een grote schande en de euthanasiewetgeving is in gevaar" tot "het is toch goed dat de wanpraktijken eindelijk eens aan de kaak worden gesteld, want het rommelt langs alle kanten". En meteen is duidelijk dat het in Gent niet alleen gaat over het dossier van Tine Nys.