De Panne neemt maatregelen na gezonken bootje met transmigranten: 's nachts geen auto's meer op strand

De poging om de oversteek met een klein bootje te maken, mislukte. Het bootje kantelde. Wellicht werden de vluchtelingen met een wagen tot op het strand gebracht. Dat willen ze in De Panne nu voorkomen. Burgemeester Bram Degrieck: "Vanop de zeedijk en de pleinen raak je niet met een auto op het strand, maar er zijn een drietal plaatsen waar dat wel nog kan."

Snel handelen

Vooral aan het zeilwagencentrum in De panne is de toegang met een wagen heel gemakkelijk. De burgemeester wil snel ingrijpen. "Als we betonblokken plaatsen, kan het heel snel, over enkele dagen al. Als we aan een slagboom of elektrische palen denken, moeten we enkele weken rekenen. We willen in elk geval vermijden dat er 's nachts activiteiten zijn op het strand. Iedereen is erg geschrokken na het incident dinsdag. Ook de overheid moet maatregelen nemen." Binnenkort zullen dus in De Panne alleen nog de hulpdiensten het strand kunnen oprijden.