Digitale VDAB-cursussen zitten in de lift: 50.000 cursisten volgen 110.000 opleidingen online

“We willen af van het imago dat leren enkel iets intensief is waarvoor je je moet verplaatsen en veel tijd moet vrij maken”, zegt Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB. “Daarom zetten we in op korte online cursussen, waardoor bijleren kan wanneer het jou best past. Op de trein, in de auto terwijl je wacht op iemand, of gewoon ‘s avonds in jouw zetel.”

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is tevreden dat het aantal cursisten in vijf jaar tijd sterk gestegen is, van een kleine 30.000 cursisten in 2015 tot net geen 50.000 vorig jaar. “Ook nieuwe cursussen zoals de online cursus Artificiële Intelligentie die pas begin november 2019 werd gelanceerd trekt heel wat mensen aan. Tot vandaag volgden maar liefst 1.500 mensen die cursus. Het toont dan ook aan dat er nood is aan opleidingen die ook focussen op de digitalisering en de gevolgen daarvan voor onze samenleving.”