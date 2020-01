Drie Belgische militairen gewond in Mali

De families van de betrokken militairen werden op de hoogte gebracht, klinkt het in een mededeling.

In Mali bevinden zich op dit moment in totaal 100 Belgische militairen, onder wie 90 in het kader van MINUSMA, een vredesmissie van de Verenigde Naties in Mali. De overige tien nemen deel aan de Europese trainingsmissie die het Malinese leger opleidt (EUTM Mali).