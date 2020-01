Eerste getuige op proces tegen Harvey Weinstein: "Ik besefte toen niet dat dit verkrachting was"

In het proces tegen filmproducent Harvey Weinstein heeft een eerste vrouw getuigd die hem beschuldigt van verkrachting. Het gaat om actrice Annabella Sciorra (59). Weinstein zou in de jaren 90 na een feestje in haar huis zijn binnengedrongen en haar daarna hebben verkracht. De feiten tegen Sciorra zijn al verjaard, maar het parket wil haar getuigenis gebruiken om te bewijzen dat Weinstein herhaaldelijk vrouwen aanrandde. Het proces tegen de filmproducent gaat over de aanklachten van 2 andere vrouwen. In totaal hebben 80 vrouwen Weinstein beschuldigd van seksueel misbruik.