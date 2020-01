CO2-stijging in onze atmosfeer maakt dit jaar een van de grootste sprongen in 60 jaar, waarschuwt het Britse KMI

Die symbolische 400 ppm ligt intussen al enkele jaren achter ons, en zal in mei klimmen naar 417, rekende het Met Office uit. Het jaargemiddelde zou rond 414 liggen, bijna 3 ppm hoger dan vorig jaar (om precies te zijn 2,74 ppm met een marge van 0,57 naar boven of beneden, red.). Dat lijkt weinig, maar het is wel degelijk heel veel, want normaal stijgt het 1 tot 2 punten per jaar. In 2014 werd voor het eerst de symbolische drempel van 400 overschreden.

De laatste keer dat we een vergelijkbaar hoge concentratie aan CO2 in de lucht hadden, was 3 tot 5 miljoen jaar geleden en zag de wereld er heel anders uit. Het was toen 2 tot 3 graden Celsius warmer, en het zeeniveau lag toen 10 tot 20 meter hoger dan vandaag, onderstrepen wetenschappers.

Dat het momenteel nog niet zover is, is omdat smeltend ijs een trage responstijd heeft op de opwarming: niet alles smelt zomaar meteen weg in zijn totaliteit. De ijskappen op Antarctica en in Groenland zijn immers immens groot.