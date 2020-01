Douwe Egberts en Colruyt vechten over de prijs en dat heeft gevolgen voor de koffie in de winkelrekken

In veel filialen van Colruyt of OKay is de voorraad Douwe Egberts - maar ook Jacqmotte, Senseo of Pickwick, die ook eigendom zijn van de Nederlandse koffiemaker - stilaan op. Dat heeft alles te maken met een harde discussie over prijzen: Colruyt vraagt dat Douwe Egberts goedkoper levert, maar Douwe Egberts wil niet toegeven.