Overlevenden van concentratiekamp Auschwitz-Birkenau getuigen: "Het ergste zijn de nachtmerries. Die gaan nooit weg"

Op zijn zeventiende verjaardag wordt Alberto Israël, een Jood van het Griekse eiland Rhodos, nabij Athene in een beestenwagen geduwd, samen met zijn familie. Bijna twee weken later komt hij aan in het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Zijn vader dwingt hem in de rij van zijn oudere broers te gaan staan: de rij die aan het werk wordt gezet en mag blijven leven. De andere rij wordt meteen naar de gaskamer gestuurd. Veertig dagen verblijft hij in Birkenau, daarna wordt hij naar andere kampen overgeplaatst. Pas in mei 1945 eindigt voor hem de oorlog, in het Oostenrijkse kamp van Ebensee.

Alberto Israël is nu 92 jaar oud, maar de oorlog en het kampleven laten hem nooit los. De nachtmerries blijven terugkomen. We bezochten met Alberto Israël het Museum Kazerne Dossin en de tentoonstelling Auschwitz.camp. "Ik moet hierover blijven getuigen en de jeugd blijven waarschuwen. Dan heeft het tenminste tot iets gediend."

Zijn verhaal begint bij de aankomst met de trein in Birkenau.