Het kan ook anders: "Een auto in de garage? Nee, zet hem maar in de huiskamer!"

Martine en Patrick zijn zeker niet het eerste koppel dat zijn wagen de huiskamer binnenrijdt. Al kunnen de redenen dat anderen dat doen of ooit gedaan hebben, toch helemaal anders zijn. Maar het blijven opmerkelijke foto’s en beelden die na publicatie snel viraal gaan.

1. In september 2019, nadat de orkaan Dorian al hevig huis gehouden had op de Bahama’s, besliste Patrick Eldridge uit Jacksonville, in de Amerikaanse staat Florida, om zijn Smart-auto in de keuken te parkeren, in de hoop dat de kleine wagen dan minder kans had om weggeblazen te worden. Eldridge op CBS News en aan nieuwsagentschap AP: "Mijn vrouw was behoorlijk onder de indruk dat ik het bij het juiste eind had toen ik zei dat onze auto in de keuken zou passen. Nu weten we tenminste dat er voor onze auto, indien nodig, een extra parkeerplaats aanwezig is."

"Ik dacht dat het onmogelijk was. Maar hij opende de dubbele deur en reed hem binnen. Zonder problemen. Ik kon mijn ogen niet geloven. Onze honden begrepen het wel allemaal niet zo goed", voegde echtgenote Jessica nog toe.