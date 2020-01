De Krant van West-Vlaanderen eist excuses en schadevergoeding na manipulatie foto door Kamerlid Vlaams Belang

Dit doet denken aan een ander voorbeeld dat deze week aan het licht kwam. Het anonieme Twitteraccount Arbiter of Tweets legt op Twitter uitgebreid uit hoe Vlaams Belang in 2018 een foto gebruikt én bewerkte die eerder al door N-VA was gebruikt bij een campagne op sociale media ten tijde van de zogenoemde "Marrakech-crisis". Dat is de crisis over het migratiepact waar de toenmalige regering Michel over viel. Een reclamebord met een Duitse tekst werd vervangen door een beeld met friet en mosselen.