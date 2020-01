Lennik wil GAS-boetes voor 14-jarigen, geen goed idee zegt Kinderrechtencommissaris

Jongeren die in Lennik iets mispeuteren, letten maar beter op, want vanaf volgende maand kunnen ze al vanaf 14 jaar een GAS-boete krijgen. Op dit moment moeten jongeren nog minstens 16 jaar zijn, alvorens ze zo een boete kunnen krijgen.

Wijzen op verantwoordelijkheid

Burgemeester Irina De Knop (Open VLD) vindt het niet meer dan normaal om jongeren van 14 jaar hetzelfde te behandelen als jongeren van 16 jaar. "Het is niet de bedoeling om een heksenjacht te ontketenen op ongehoorzame pubers, maar we willen jongeren wel kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Het is vreemd om iemand van 16 jaar een GAS-boete te kunnen geven en iemand van 14 jaar die hetzelfde mispeutert, niet." De maatregel moet wel nog goedgekeurd worden op de gemeenteraad.

Ook de buurgemeenten Bever, Gooik, Herne, Pepingen en Galmaarden overwegen om de leeftijd waarop je een GAS-boete kan krijgen te verlagen naar 14 jaar.

Voorzichtig zijn

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens vindt de maatregel geen goede zaak. "Op deze manier voeden we de perceptie dat jongeren een probleem vormen. We moeten voorzichtig zijn als het gaat over minderjarigen", vertelt Vrijens aan Radio 2 Vlaams-Brabant.

Volgens Vrijens moeten probleemjongeren op een andere manier aangepakt worden. "In eerste instantie moet er in gesprek gegaan worden met de jongeren. Er moet nagegaan worden hoe ze in die situatie terecht zijn gekomen en waarom ze doen wat ze doen. Ik denk dan aan hulpverleners en straathoekwerkers. We moeten inzetten op preventie en minder op bestraffen."

Het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties tikte België in het verleden al eens op de vingers toen beslist werd om zestienjarige jongeren een GAS-boete te kunnen geven. "Zij vonden dat geen juiste manier. Die leeftijd is te laag en is intussen nog verlaagd", vertelt Vrijens. "Ik volg die visie."