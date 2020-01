HERBEKIJK: Journalisten Koen Wauters en Stefan Blommaert beantwoorden uw vragen over het coronavirus

Er zijn wellicht al gevallen in Groot-Brittannië van waar er directe vluchten zijn naar Wuhan, de haard van de besmetting. Toch verwacht Koen Wauters niet dat de ziekte hier massaal zal toeslaan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het reproductiegetal van dit nieuwe virus relatief laag. Dat is het gemiddeld aantal mensen dat een zieke patiënt aansteekt; dit ligt op 1,4 tot 2,5 nieuwe gevallen en dat is in verhouding relatief weinig.

Net als in China hebben de overheden in Europa en in België geleerd van de fouten bij de SARS-epidemie van 2002. De kans op een grote uitbraak in Europa is eerder klein. Ook moet alles in perspectief worden bekeken: zo sterven er jaarlijks 500 tot 1.000 mensen in België aan de gewone griep. Volgens Koen Wauters is er dus zeker nog geen reden voor paniek in Europa. De kans is overigens zeer klein dat het nieuwe virus verspreid zou worden door pakjes van bijvoorbeeld Alibaba uit China.