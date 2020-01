Loopt er na August en Noëlla een derde wolf rond in Limburg? "95 procent kans van wel"

Er loopt een derde wolf rond in het Nationaal Park Hoge Kempen. Dat zegt Jan Loos van de vereniging Welkom Wolf. Het dier zou de voorbije maanden een vijftiental keer zijn gezien. 100 procent sluitend bewijs is er niet, want er is nog geen DNA van het dier gevonden.

“Het probleem is dat het dier geen DNA heeft achtergelaten. Het dier pakt namelijk geen schapen en zolang je geen DNA hebt, is het moeilijk te bewijzen dat het om een wolf gaat”, zegt Loos in "De wereld vandaag" op Radio 1.

Het dier zou de voorbije maanden door een vijftiental mensen gezien zijn. Voor Loos kan dat geen toeval zijn: “15 mensen vergissen zich niet collectief”, zegt hij.