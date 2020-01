Maggie De Block (Open VLD): "Na 6 weken informateurschap tijd voor een stap verder"

Wie komt in aanmerking om preformateur te zijn? De naam van N-VA-voorzitter Bart De Wever rolt dan vaak over de tongen, ook al omdat hij in het verleden openlijk naar de job heeft gesolliciteerd. Mochten N-VA en PS volgende week bereid zijn om elkaar wat dieper in de ogen te kijken, lijkt de piste-De Wever plausibel.

Alexander De Croo houdt een slag om de arm. "Het lijkt mij logisch dat grote partijen deel uitmaken van de regering, maar het moet eerst blijken of ze deel kúnnen uitmaken van de regering", zegt hij. Zijn CD&V-collega Koen Geens laat helemaal niet in zijn kaarten kijken. "Dat zal de koning in zijn wijsheid beslissen", zegt hij. "Het zou fout zijn om nu te zeggen wat ik vind."

Geens laat zich ook niet van de wijs brengen door Beweging.net, dat gisteren een pleidooi hield voor een zogenoemde Vivaldi-coalitie (paars-groen + CD&V). "Ik heb vooral geluisterd naar de sociale en klimatologische bekommernissen van Beweging.net, waarvan ik denk dat we ze in elke regering moeten proberen waar te maken", zegt de CD&V'er.