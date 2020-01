Wat doen als je natte was een maand lang in je kapotte wasmachine blijft zitten?

Het was vooral vervelend omdat al die tijd de natte was van Susie en Filip in de machine is blijven zitten. Er is namelijk nergens een noodhendel of noodklep te bekennen waarmee ze de deur van de wasmachine kunnen ontgrendelen. "Ik heb naar Samsung gebeld en hen gevraagd waarom ze zo'n belangrijk onderdeel vergeten in hun machines", vertelt Susie. "Al kreeg ik daar niet meteen een antwoord op".

Niet enkel Susie stelde die vraag aan Samsung, ook “De Inspecteur” van Radio 2. Daaruit blijkt dat het type wasmachine dat Susie heeft wel degelijk een noodmechanisme heeft, een soort noodkoordje. Maar ook de verkoper van de machine was daar niet van op de hoogte. "Onze premium machines beschikken allemaal over zo'n noodmechanisme, bij onze instapmodellen is dat niet altijd het geval", klinkt het bij Samsung.