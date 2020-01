Vlaanderen heeft 40.000 kilometer "trage wegen": "Veel steden en gemeenten brengen die weer in kaart"

In het verleden waren het grootste deel van de wegen in Vlaanderen trage wegen omdat iedereen wandelde. Kort na het ontstaan van België is er een atlas opgesteld van de trage wegen en die wordt soms nog gebruikt. Pas rond de jongste eeuwwisseling is het gemeentewegendecreet goedgekeurd dat de regels heeft aangepast en waarmee de gemeenten nu aan de slag kunnen.