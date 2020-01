Ooievaars maand vroeger terug in Planckendael dan normaal

"We denken niet dat de dieren die nu vroeger terug zijn, in de problemen gaan komen", stelt Segers gerust. "We hebben natuurlijk geen glazen bol en weten niet wat voor weer we nog gaan krijgen deze winter. Ooievaars houden niet van koude en regen. Het zou kunnen dat het weer invloed gaat hebben op het aantal jongen in de lente, maar dat is nog onvoorspelbaar. Ze gaan normaal gezien genoeg voedsel vinden en hun nestplatformen zijn al helemaal in orde gebracht."