Online discussies? Gewoon afschaffen

Misschien heb je al eens van een "moratorium"' gehoord? Dat wordt ingesteld wanneer we beseffen dat we iets beter gewoon even stopzetten, tot we uitdokteren wat we er wel mee aankunnen. Na de financiële crisis kwam er zo'n moratorium op complexe investeringsproducten (ook "rommelkredieten" genoemd). Nu overweegt de EU de pauzeknop in te drukken rond gezichtsherkenning-technologie: tot we het juist leren gebruiken, gaan we beter uit van het ergste en doen we het dus beter niet. Zelfs Twitter beseft dat het een probleem heeft, en legt intussen politieke advertenties aan banden, tot ze het wel "goed" krijgen.