Opnieuw eendenoverlast in wijk Otterbeek in Mechelen

"Zodra we onze vuilniszakken buiten zetten, pikken ze die open", vertellen Marina, Marina en Isela die in de wijk Otterbeek wonen, een sociale woonwijk in Mechelen.

Precies een jaar geleden kwam VOC Malderen verschillende eenden vangen, maar ondertussen zitten er dus weer in de wijk. "De mensen geven ze brood en daarom komen die dieren ook terug hé! Nochtans is er een brief rondgegaan om te zeggen ze zeker geen eten te geven."

De dieren laten ook overal uitwerpselen achter. "Ze zitten op onze brievenbussen, op de vensterbanken en zelfs op de auto's. Ze komen zelfs tot in de gang."

De stad Mechelen heeft weliswaar nog maar één klacht gekregen. "Sommige mensen zien die eenden wel graag", zegt schepen voor dierenwelzijn Vicky Vanmarcke. "Maar we hebben toch opnieuw het VOC Malderen gebeld om eenden te komen vangen. Zodra ze daarvoor tijd hebben in hun planning, komen ze. Dat zal wel binnen de twee weken zijn. Intussen vragen we via brieven en borden in de wijk om de eenden niet te voederen."