Oudere Sonos-luidsprekers krijgen geen updates meer: "Technologische limieten bereikt"

Sonos is een populair merk van luidsprekers die je via je smartphone en een wifinetwerk kan gebruiken. De toestellen zijn al jaren populair maar kosten ook heel wat geld. De kleinste variant kost al snel 200 euro, de grotere modellen halen gemakkelijk de prijs van 500 euro.

Veel consumenten kochten jaren geleden zo'n toestel. Met het oog op de toekomst en met de gedachte dat een draadloze speaker modern is en dus nog een hele tijd zal meegaan. Maar nu blijkt dat de levensduur van de luidsprekers toch beperkt is.

Sonos heeft namelijk aangekondigd dat oudere toestellen van de eerste generatie vanaf mei 2020 geen updates meer zullen krijgen. Klanten die een oudere speaker hebben, kunnen het toestel in de toekomst nog gebruiken maar er zullen geen nieuwe functionaliteiten meer toegevoegd worden.

Welke toestellen?

Sonos laat in een mededeling aan "De Inspecteur" weten dat het wel degelijk mogelijk is om de beslissing te nemen dat oudere diensten niet meer geüpdatet worden.

Het bedrijf benadrukt wel dat het z'n verkoopbelofte wel nakomt. "De belofte van Sonos is om producten met regelmatige software-updates te ondersteunen voor een minimumperiode van vijf jaar nadat Sonos gestopt is met de verkoop van het product."

"Doorheen de jaren hebben we duidelijk laten zien dat we deze periode ruimschoots overschrijden", voegt Sonos eraan toe. "Nu botsen we dus echter op technische grenzen van bepaalde producten."

Vanaf mei ontvangen volgende producten geen software-updates of nieuwe functies meer:

De originele Zone Players

Connect

Connect:Amp (gelanceerd in 2006, inclusief versies verkocht tot 2015)

De eerste generatie Play:5 (gelanceerd in 2009, tot 2015 verkocht)

CR200 (gelanceerd in 2009, tot 2011 verkocht)

Bridge (gelanceerd in 2007, tot 2014 verkocht)

Waarom?

Sonos kan naar eigen zeggen niet anders dan de oudere toestellen niet langer te ondersteunen. Ze zijn er volgens het bedrijf technisch niet meer op voorzien om nieuwe updates en functies te krijgen.

"Toen we begonnen met deze technologie waarbij klanten in elke ruimte naar willekeurige muziek kunnen luisteren, bestonden er nog geen streamingdiensten die vandaag essentieel zijn voor gebruikers. Denk dan aan diensten zoals Spotify en Apple Music. De eerste toestellen van Sonos werden geïntroduceerd voordat de originele iPhone werd aangekondigd en toen MySpace nog steeds de social media regeerde."

"Sindsdien heeft de technologie zich in sneltempo ontwikkeld, van streamingdiensten en spraakassistenten tot draadloze netwerken en bluetooth-mogelijkheden. Gedurende al deze veranderingen heeft Sonos niet alleen zijn originele producten ondersteund, maar heeft Sonos die ook verbeterd door nieuwe functies toe te voegen en die via regelmatige software-updates te verbinden met meer dan honderd streamingdiensten."

De oudere toestellen zijn volgens Sonos bijzonder degelijk maar de technologische limieten zijn nu echt bereikt. "We zijn trots op het feit dat 92 procent ervan nog steeds in gebruik is. Voor onze oudste producten botsen we nu echter op technische grenzen wat betreft geheugen en processorkracht."

Gevolgen?

Vanaf mei zullen de bovenstaande oudere modellen geen software-updates of nieuwe functies meer ontvangen. De bestaande geluidservaring blijft wel behouden. "Er is geen reden om te verwachten dat de ervaring op korte termijn zal veranderen en we zullen blijven zorgen voor onderhoud en bugfixes waar de hardware het toelaat."

Maar het bedrijf benadrukt wel dat het niet kan voorspellen of de partners waarmee het bedrijf samenwerkt de toestellen in de toekomst blijft bedienen. "Sonos is een systeem en werkt met vele partners samen, waardoor je toegang hebt tot meer dan honderd streamingdiensten, spraakassistenten en bedieningsopties zoals Apple AirPlay 2. Zonder nieuwe software-updates kan de toegang tot services en de algehele functionaliteit van je geluidssysteem na verloop van tijd beperkt worden. Vooral ook omdat onze partners hun technologie verder blijven ontwikkelen."

Mogelijkheden

Klanten die een toestel hebben dat vanaf mei geen updates meer krijgt, kunnen twee dingen doen:

Het oudere systeem blijven gebruiken zonder nieuwe updates

Upgraden naar een nieuw Sonos-product (lees: vervangen)

30% korting

Sonos heeft een programma ontwikkeld voor klanten die hun oudere toestel willen vervangen door een moderner exemplaar.

Dat programma krijgt de naam "Trade Up". "Het is een programma dat klanten 30% korting geeft per product. Deze optie blijft in de nabije toekomst beschikbaar."

"Voor de klanten die ervoor kiezen om te upgraden, worden de oudere toestellen waarvan eerder sprake is, in de zogenoemde ‘recycle mode’ gezet. ‘Recycle mode’ verwijdert persoonlijk identificeerbare informatie van het apparaat, waardoor het veilig kan worden gerecycleerd. Daarnaast wordt het apparaat permanent gedeactiveerd, waardoor nietsvermoedende consumenten niet per ongeluk oude producten met een beperkte levensduur kunnen aanschaffen."

"Kleine geste"

Wouter Scholiers schrijft als journalist voor de website TechPulse. Hij merkt op dat de geste van Sonos om klanten een korting van 30 procent te geven, toch wel wat wrevel opwekt.

"Ik kan het bedrijf begrijpen als het zegt dat het onmogelijk is om alle oudere toestellen blijvend te ondersteunen. Maar een korting van 30 procent vind ik toch wat mager. Deze klanten hebben een grote investering gedaan in het verleden om de Sonos-producten te kopen. Daar mag toch iets meer tegenover staan."

Meer informatie

Sonos zelf benadrukt dat nog niet alle details omtrent de stopzetting van de software-updates uitgewerkt zijn.

Het bedrijf verstuurt vandaag, vrijdag 24 januari 2020, nog een e-mail naar alle betrokken klanten met meer informatie.