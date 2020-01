Waarom de Poolse president niet aanwezig was op de herdenking in Jeruzalem van de bevrijding van Auschwitz

Maandag is het precies 75 jaar geleden dat het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. In Jeruzalem werd die bevrijding gisteren al herdacht, in aanwezigheid van tientallen staatshoofden en regeringsleiders. Opvallende afwezige was Polen en dat heeft alles te maken met een sluimerende ruzie tussen Israël en Polen, zegt correspondent Ekke Overbeek in "Terzake".