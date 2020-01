Politie Roeselare waarschuwt voor oplichters die zich als uw buren voordoen

In Roeselare wandelen twee oplichters rond die mensen geld aftroggelen met een smoes waarin ze zich voordoen als buren. Ze beweren dat ze zichzelf hebben buitengesloten en ze vragen om geld te lenen om de slotenmaker te betalen. Ze vragen telkens of ze 50 of 100 euro kunnen lenen, maar betalen uiteraard nooit terug. Wie denkt dat hij te maken krijgt met de oplichters, belt het best naar de 101.