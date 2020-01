President Trump kondigt vredesplan aan voor conflict tussen Israël en Palestijnen

Trump verklaarde verder ook nog dat hij "kort" met de Palestijnen had gesproken. Het is een "uitstekend" plan, waar ook de Palestijnen zich volgens hem in zullen kunnen vinden. Ze "zullen in het begin misschien negatief reageren, maar het is eigenlijk heel positief voor hen", verklaarde de Amerikaanse president nog.

In de VS wordt al sinds 2017 gewerkt aan het plan voor de vrede tussen Israël en de Palestijnen. Of de Palestijnen het plan zullen toejuichen, is niet zeker. Zij vinden dat president Trump de voorbije jaren een veel te pro-Israëlitische koers heeft gevaren.