Moeten we bang zijn omdat het coronavirus zich zo snel verspreidt? Professor: "Voorlopig geen reden tot zorgen"

"Het is de eerste keer dat zulke maatregelen genomen worden. Het is nog nooit geprobeerd, dus we zullen moeten afwachten wat het geeft", zegt Goossens. "Steden afsluiten zal de verspreiding wel tegengaan, het is de vraag hoe lang dit vol te houden is. In welke mate het de verspreiding van het virus kan beperken, is moeilijk te voorspellen."

Maar het is in ieder geval zeer indrukwekkend, vindt Goossens. "Het is te vergelijken met dat je hier een stad als Parijs of Londen zou afsluiten. Ongezien." Het geeft aan dat de Chinese overheid snel en accuraat wil reageren. "Er zal ook wel zenuwachtigheid en onrust zijn, maar in China is veel mogelijk. Als ze donderdag de opdracht geven om een ziekenhuis met 1.000 bedden te bouwen, staat dat er maandag."