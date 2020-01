Royals: Peter Phillips toont zijn neef prins Harry hoe je geld verdient (maar of het de juiste aanpak is...)

We brengen u elke zondag wat er leeft bij royals in binnen- en buitenland. De Britse prins Harry en echtgenote Meghan Markle zijn herenigd in Canada waar ze naar rust verlangen, maar een legertje fotografen zou voor hun deur kamperen. De pers kreeg meteen een waarschuwing van het koppel. Intussen doken twee tv-spotjes op waarin een neef en nicht van Harry melk promoten in China. Ziet de toekomst van Harry en Meghan er nu zo uit? Voorts was de Belgische prinses Astrid deze week op missie in Nepal om het taboe rond lepra te doorbreken. En Guillaume en Stéphanie van Luxemburg praten over de komst van hun langverwachte troonopvolger.