"Schuldige" buidelrat wordt meme: "Alsof je zit te wachten tot je moeder wc-papier brengt"

Toen Bree Blakeman afgelopen maandag terug wilde gaan werken in haar kantoor op de Australian National University in Canberra, trof ze daar een puinhoop van boeken, mappen en schilderijen op de grond aan. Ook was er een groot gat in het plafond merkbaar. Daarom dacht Blakeman eerst dat er ingebroken was. Maar al snel werd duidelijk dat niets meegenomen was, dus kon er van een diefstal geen sprake zijn. De oorzaak van de janboel lag bij een buidelrat die er wel in geslaagd was binnen te geraken, maar niet meer wist hoe buiten te geraken. Blakeman trof het dier alvast aan achter haar computer, met een blik die op sociale media al snel geïnterpreteerd werd als een uitdrukking "vol berouw en schaamte, maar tegelijkertijd ook weer niet". Zo groeide de buidelrat de afgelopen dagen dan ook uit tot een meme.