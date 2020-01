Stad Ninove sluit afvalverwerkend bedrijf: "Afval ligt metershoog. In plaats van op te ruimen, bleef hij maar storten"

In Ninove is er een einde gekomen aan een jarenlange strijd tussen de stad en het afvalverwerkend bedrijf TIM bvba dat het niet zo nauw nam met de regels.

Bergen afval

Het bedrijf loopt er al jaren de kantjes af, zegt burgemeester De Jonge. "Je kan er niet naast kijken, er liggen bergen afval van metershoog. Er ontbreekt een sproei-installatie die het opwaaiend stof moet voorkomen bij droog weer, de eigenaar overschrijdt de tonnagebeperking en blijft gemengd afval aanvaarden."

Maar nu het bedrijf verzegeld is, blijft de vraag wat er met al dat afval moet gebeuren. "Dat afval moet zo snel mogelijk verwijderd worden. Tegen de zomer moet die berg weg, het kan niet de bedoeling zijn dat het daar blijft liggen", zegt schepen Wouter Vande Winkel. "Maar op de eigenaar kunnen we niet rekenen, dat proberen we al jaren. Ik vrees dat het uiteindelijk de belastingbetaler zal zijn die alles zal moeten betalen, net wat we wilden voorkomen."

4 jaar klagen

De stad Ninove probeert al jaren in te grijpen legt schepen Vande Winkel uit. "We voeren al 4 jaar een harde strijd om het bedrijf te dwingen het anders aan te pakken. Die procedure heeft ons al meer dan 80.000 euro gekost. We hebben de eigenaar dwangsommen opgelegd en hebben gronden van zijn firma opgeëist, maar dat leverde niet genoeg geld op."

Er werden meer dan 30 processen-verbaal opgesteld voor storting. Maar in plaats van saneren, bleef de eigenaar maar afval stockeren. Het is dus weinig waarschijnlijk dat de stad het geld terug zal zien. "De eigenaar heeft weinig middelen ter beschikking, hoewel er wel heel wat afval op zijn terreinen werd gestort. Waar is dat geld naartoe?", vraagt schepen Vande Winkel zich af.