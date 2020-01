Zo zal Gent-Sint-Pieters er uiteindelijk uitzien: grootste fietsenstalling van Europa en dak vol zonnepanelen

De NMBS is trots op de fietsenstalling. "We gaan een Europees record breken," zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. "We krijgen de grootste overdekte fietsenstalling van heel Europa met 17.000 plaatsen. Er komt ook een detectiesysteem zodat je je fiets in de massa makkelijk kan terugvinden." De detectie gebeurt zoals in parkings voor auto's, met een groen of een rood lichtje boven de plaats.