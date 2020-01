Intussen is de criminaliteit in Limburg sterk toegenomen. Denk maar aan drugslabs, drugsafval, motorbendes, mensenhandel… Om de veiligheid te garanderen moet er personeel bijkomen. Gouverneur Herman Reynders: “Limburg heeft nog altijd meer federale politieagenten nodig. In vergelijking met de andere provincies zijn we slecht bedeeld. Hetzelfde geldt voor de werking van het parket. Ook daar mogen nog mensen bijkomen. Bij de volgende regering moet er opnieuw op worden aangedrongen dat onze provincie krijgt waar ze recht op heeft.”

Huidig personeelsbestand dateert uit 1953

Bij het Limburgse parket is er plaats voor 36 magistraten. Dat kader is nagenoeg volledig opgevuld. Maar elk jaar behandelen die magistraten 80.000 verkeerszaken; 45.000 correctionele zaken en 10.000 jeugdzaken. Om dat te kunnen afhandelen, moeten er mensen bijkomen. Want het aantal magistraten dat nu aan de slag is, is vastgelegd in 1953.

Procureur Guido Vermeiren: “De kaders zijn ongeveer 70 jaar geleden bepaald. Toen heeft men aan Limburg zowel voor de politie als voor het parket een zeer klein kader per inwoner voorzien, de kleinste voor heel het land.”

Intussen is de criminaliteit in Limburg sterk toegenomen. “We hebben ongeveer 70% van alle drugslabs en drugsdumpingen, motorbendes, … We staan aan de top van de criminaliteit", zegt procureur Vermeiren. "we zijn dus een provincie met een meer dan een gemiddelde georganiseerde criminaliteit. Daar staat tegenover dat we het kleinste kader hebben. En dat klopt niet.”

Federale politie

Ook bij de federale politie stelt zich dat probleem. Limburg heeft recht op 27 politiemensen per 10.000 inwoners, terwijl het gemiddelde in België 41 is.